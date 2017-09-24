Kahramanmaraş'ta bir çocuk cesedi bulundu!
Kahramanmaraş Kalesi altındaki otoparka gelen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görünce hemen polise haber verdiler. Öldüğü belirlenen kişinin 14 yaşındaki Ruhat Özkan olduğu belirlendi.
İki gündür kayıp olduğu öğrenilen Göreş'in cesedi, otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu sırada çocuğun olay yerine gelen yakınları fenalaştı. Aileye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
TRT
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