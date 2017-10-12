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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!.18993
  • Giriş : 12.10.2017 / 09:21:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta il genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Asker-polis mahrem yapı içerisinde faaliyet gösteren örgüt içinde öğrenci, öğretmen ve doktor unvanı olarak anılan şüpheliler, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 4’ü adliye kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 10 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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