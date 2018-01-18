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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!.18868
  • Giriş : 18.01.2018 / 17:22:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1'i mahrem imam olmak üzere 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin sorgulaması tamamlandı.

'Emniyet mahrem imamı' Şükrü Ö. ile Ahmet A., Salih K., Ömer K. ve Haşim K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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