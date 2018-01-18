Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1'i mahrem imam olmak üzere 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin sorgulaması tamamlandı.
'Emniyet mahrem imamı' Şükrü Ö. ile Ahmet A., Salih K., Ömer K. ve Haşim K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Deniz kabardı! İDO seferleri iptal!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO tüm seferlerini iptal etti.
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser ilacı açıklaması
Sağlık Bakanlığı, kanser ilaçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul Sultangazi'de toprak kayması
İstanbul Sultangazi'de bir inşaatta toprak kayması meydana geldi.