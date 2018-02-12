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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!.18868
  • Giriş : 12.02.2018 / 11:18:00

FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kahramanmaraş merkezli 8 ilde yürütülen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapı askeri öğrenci sorumlularına yönelik Kahramanmaraş merkezli 8 farklı ilde 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Çeşitli meslek gruplarına mensup 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, dijital materyallere el konuldu.
Operasyon kapsamında yakalama ve gözaltıların devam edeceği bildirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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