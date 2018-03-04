Facebook Twitter Rss

Kahramanmaraş'ta kanlı hesaplaşma: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta kanlı hesaplaşma: 1 ölü.14390
  • Giriş : 04.03.2018 / 08:42:00

Kahramanmaraş'ta çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kahramanmaraş'ta 2 grup, meydan savaşı yaptı. Çatışmada 1 kişinin öldüğü belirlendi. Kavganın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Dulkadiroğlu Mahallesi Ahmet Gedemenli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 27 DV 444 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açılması sonucu araçta bulunan Süleyman Kara hayatını kaybetti, Sefa Köse ve Alper Küçükterzi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kavganın ardından Ö.D. (40), M.K. (28) ve M.D'yi gözaltına aldı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TRT

Bursa'da öyle bir kaza meydana geldi ki!

Tarihi bir mücadele: Trabzonspor - Beşiktaş

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

8 ayrı suçtan atanan suç makinesi yakalandı

8 ayrı suçtan atanan suç makinesi yakalandı

Cezaevinden firar eden ve her yerde aranan suç makinesi kadın nihayet yakalandı.

Gizli alınmış ses kayıtları sayesinde boşandı

Gizli alınmış ses kayıtları sayesinde boşandı

Karısının kendisini aldattığını düşünen koca, eşinin telefonuna casus program yükledi.

 

Game of Thrones davasında karar!

Game of Thrones davasında karar!

İzmir'deki ilginç davada karar çıktı. Mahkeme de yargılanan 4 öğretmen subay beraat etti.

8 saatte işlem tamam!

8 saatte işlem tamam!

Mehmetçik, 8 saat içerisinde Raco'yu teröristlerden temizlemeyi başardı.

 

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Iğdır'dan Kars'a hasta götüren ambulansın kaza yaptığı öğrenildi.

25 jandarma personeline FETÖ gözaltısı

25 jandarma personeline FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Bilecik'te operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya