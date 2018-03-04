Kahramanmaraş'ta kanlı hesaplaşma: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta 2 grup, meydan savaşı yaptı. Çatışmada 1 kişinin öldüğü belirlendi. Kavganın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Dulkadiroğlu Mahallesi Ahmet Gedemenli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda 27 DV 444 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açılması sonucu araçta bulunan Süleyman Kara hayatını kaybetti, Sefa Köse ve Alper Küçükterzi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, kavganın ardından Ö.D. (40), M.K. (28) ve M.D'yi gözaltına aldı.
Kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
TRT
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