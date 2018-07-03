Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı korku dolu anlar yaşadı. Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; büyüklüğü 4,0 olan deprem saat 16:16'da meydana geldi. Yerin 4,2 kilometre altında yaşanan depremin mal veya can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
TRT
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