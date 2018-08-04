Facebook Twitter Rss

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!.13895
  • Giriş : 04.08.2018 / 10:53:00

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında AFAD'dan ilk açıklama geldi.

Bedellide detaylar belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hakkari'de 1 polis şehit oldu!

Hakkari'de 1 polis şehit oldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 polisin şehit olduğu öğrenildi.

CHP'li vekil beyin felci geçirdi

CHP'li vekil beyin felci geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu vekil beyin felci geçirdi.

 

Şok! Antalya'da göl kırmızıya döndü!

Şok! Antalya'da göl kırmızıya döndü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Karın Gölü, kırmızıya döndü.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul'da yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

 

Rize'yi sel aldı! Binalarda mahsur kalanlar var

Rize'yi sel aldı! Binalarda mahsur kalanlar var

Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

Anayasa Mahkemesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya