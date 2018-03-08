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Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi kaza yaptı.23184
  • Giriş : 08.03.2018 / 17:57:00
  • Güncelleme : 08.03.2018 / 17:59:57

Kahramanmaraş'ta öğrencileri taşıyan servis yolda devrildi.

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Kahramanmaraş'ta kaza. Üniversite öğrencilerini taşıyan servisin merkez Dulkadiroğlu ilçesi eski itfaiye kavşağında yola devrilmesi sonucu 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın, üniversite öğrencilerinin Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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