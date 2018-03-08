Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi kaza yaptı
Kahramanmaraş'ta kaza. Üniversite öğrencilerini taşıyan servisin merkez Dulkadiroğlu ilçesi eski itfaiye kavşağında yola devrilmesi sonucu 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın, üniversite öğrencilerinin Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Aydın'ın Karacasu ilçesinde feci bir kaza meydana geldiği öğrenildi.
Kadın halk ozanı hayatını kaybetti
Sivaslı kadın halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar hayatını kaybetti.