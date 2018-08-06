Kahveci'den Fikret Orman'a 'tefeci' mesajı
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la tartışma yaşayan Nihat Kahveci, Orman'a yazdıklarını sosyal medyadan paylaştı.
Kahveci’ye yaptığı paylaşımın ardından bazı Beşiktaş taraftarlarınca tepki gördü.
Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde ''Nihat bizden tefeci gibi para aldı'' ifadelerini kullanmıştı.
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