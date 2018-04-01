Kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralananlar var
Beyoğlu'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehanedeki kişiler arasında yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.
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