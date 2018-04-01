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Kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralananlar var

Kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralananlar var.20056
  • Giriş : 01.04.2018 / 08:21:00

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir kahvehaneye yüzleri maskeli kişiler tarafından ateş açıldı.

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Büyüyen Beşik

Beyoğlu'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehanedeki kişiler arasında yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

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