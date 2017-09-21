Kalbinden bıçaklayıp tekmelediler
16 yaşındaki Mustafa Mert Peker'in Gülşah Danki ve Semih Karaal ile birlikte Küçükçekmece Gölü'nün sahilinde oturduğu sırada gelen 3 kişi ile tartıştığı sırada bıçaklanması ile ilgili çarpıcı ayrıntılar ifşa oldu.
Mustafa Mert Peker'in masasına gelen üç kişiden Ö.O. (15) sigara istedi. “Yok” cevabını alınca masadaki sigara paketini göstererek “Bu ne?” dedi. İki genç sigaranın kız arkadaşlarına ait olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.
Ö.O., Semih Karaal ve Mustafa Mert Peker’in karnına yumruk attı. Peker çenesine vurunca Ö.O. cebinden çıkardığı bıçağı Peker’in göğsüne sapladı, sonra da yumruk attı. T.A. da (17) bankın üzerine çıkarak Peker’in suratını tekmeledi. Yere düşen ağır yaralı gencin yüzüne bu kez elindeki bıçağın sapıyla Ö.O. vurdu. Daha sonra 3 saldırgan kaçtı.
İddianamede, 12-15 yaş aralığında olan üç saldırganın işledikleri suçun hukuki ve fiili sonuçlarına algılama yeteneklerinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’nda rapor alındığı belirtildi.
HÜRRİYET
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