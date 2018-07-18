Kalça büyütme ameliyatı öldürdü
Brezilya'da 'Dr Bumbum' adıyla ünlenen estetik cerrah Denis Furtado, kalça ameliyatı olmak için kendisine gelen kadının ölmesi sonucu kaçtı. Brezilya polisi ise her yerde ünlü doktoru arıyro.
Dr Bumbum'a son operasyonu kendi dairesinde gerçekleştirdi.
Kalçasını büyüttüren Lilian Calixto isimli kadın birden rahatsızlanınca, doktor hastayı çalıştığı hastaneye götürdü.
Calixto'nun durumu daha da kötüleşti ve doktorların çabasına rağmen birkaç saat sonra öldü. doktor Furtoda ise kayıplara karıştı.
Polis ekipleri, evli olan Dr Bumbum'un sevgilisinin de gözaltında olduğunu açıkladı.
Brezilya televizyonlarına çıkan 46 yaşındaki Dr Bumbum'un Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.
Brezilya'da her yıl Mrs Bum Bum adıyla bir kalça yarışması düzenleniyor.
TRT
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