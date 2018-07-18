Facebook Twitter Rss

Kalça büyütme ameliyatı öldürdü

Kalça büyütme ameliyatı öldürdü.21560
  • Giriş : 18.07.2018 / 08:56:00

Kalçasını büyütmek için bıçak altına yatan kadın ameliyat masasından kalkamadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Brezilya'da 'Dr Bumbum' adıyla ünlenen estetik cerrah Denis Furtado, kalça ameliyatı olmak için kendisine gelen kadının ölmesi sonucu kaçtı. Brezilya polisi ise her yerde ünlü doktoru arıyro.

Dr Bumbum'a son operasyonu kendi dairesinde gerçekleştirdi.

Kalçasını büyüttüren Lilian Calixto isimli kadın birden rahatsızlanınca, doktor hastayı çalıştığı hastaneye götürdü.

Calixto'nun durumu daha da kötüleşti ve doktorların çabasına rağmen birkaç saat sonra öldü. doktor Furtoda ise kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, evli olan Dr Bumbum'un sevgilisinin de gözaltında olduğunu açıkladı.

Brezilya televizyonlarına çıkan 46 yaşındaki Dr Bumbum'un Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.

Brezilya'da her yıl Mrs Bum Bum adıyla bir kalça yarışması düzenleniyor.

TRT

Tokat'ta feci kaza: 4 ölü, 22 yaralı

Putin: Trump'ı herkes işadamı sanıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Putin: Trump'ı herkes işadamı sanıyor

Putin: Trump'ı herkes işadamı sanıyor

Rus lider Putin, Donald Trump ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump: NATO benim sayemde iyi

Trump: NATO benim sayemde iyi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile ilgili açıklama yaptı.

 

May'den çok konuşulacak Trump itirafı!

May'den çok konuşulacak Trump itirafı!

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ile

ABD Başkanı Trump: CNN'den soru almıyorum

ABD Başkanı Trump: CNN'den soru almıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, sahte haber yapmakla suçladığı CNN'in sorularını cevaplamayı reddetti.

 

Trump'a paraşütlü protesto

Trump'a paraşütlü protesto

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da da tepki ile karşılandı.

Pakistan'da kanlı saldırı: 132 ölü, 232 yaralı

Pakistan'da kanlı saldırı: 132 ölü, 232 yaralı

Pakistan'da seçim mitingine bombalı saldırı gerçekleştirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya