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Kaleci Volkan Demirel 600. maçına çıkıyor

Kaleci Volkan Demirel 600. maçına çıkıyor.21586
  • Giriş : 15.09.2017 / 14:31:00

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, 600. maçına çıkıyor.

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Yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, kariyerinin 600. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Volkan, 2000 yılından beri Fenerbahçe'de oynuyor.

Volkan, Fenerbahçe'nin 17 Eylül Pazar günü Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçta görev alması durumunda 6. kez dalya diyecek.

İlk profesyonel maçına o zamanki adıyla 2. Lig şimdiki ismiyle TFF 1. Lig'de 24 Eylül 2000'de Kartalspor formasıyla Sarıyer karşısında çıkan Volkan, aradan geçen 17 yılda tam 599 kez sahada yer aldı.

Volkan Demirel, Süper Lig'de 363, Avrupa kupalarında 86, 1. Lig'de 51, Türkiye Kupası'nda 33, TFF Süper Kupa'da 3 ve A Milli Takım'da 63 olmak üzere toplam 599 kez kaleyi korudu.

Volkan Demirel, kariyerindeki 599 resmi maçın 485'ine Fenerbahçe  formasıyla çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla maça çıkan kaleci unvanını  elinde bulunduran 36 yaşındaki file bekçisi, 16. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe  formasıyla 485 karşılaşmada kaleyi korudu.

Volkan Demirel, habere konu olan 599 maçta kalesinde 576 gol  gördü.

Tecrübeli file bekçisi, Türkiye'de ligde ve kupalarda sahaya çıktığı  maçlarda 431, Avrupa kupalarında 100, milli takımda ise 45 gol yedi.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, 599 maçın 223'ünde ise kalesini gole  kapatmayı başardı.

Volkan, Fenerbahçe formasıyla ise sahaya çıktığı 485 maçta 299 kez  kalesini gole kapatamadı. Tecrübeli kaleci sarı-lacivertli formayla çıktığı  karşılaşmaların 186'sında ise gol yemedi.

Fenerbahçe'de 485 maça çıkan Volkan Demirel, kulüp tarihinin en fazla  resmi müsabakada oynayan futbolcusu olmak için 86 karşılaşmada daha  sarı-lacivertli formayı terletmesi gerekecek.

Fenerbahçe tarihinde en fazla oynayan futbolcu rekoru 570 resmi maçla  Müjdat Yetkiner'de bulunuyor.

Volkan'ın bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Volkan Demirel, kariyerinde kazandığı 10 kupa sevincini de Fenerbahçe  formasıyla yaşadı.

Deneyimli kaleci, Fenerbahçe'yle 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3  TFF Süper Kupa kazandı.

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