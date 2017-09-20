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Kaleci Volkan Demirel'e zorla getirilme kararı

Kaleci Volkan Demirel'e zorla getirilme kararı.17167
  • Giriş : 20.09.2017 / 17:25:00

Kaleci Volkan Demirel hakkında zorla getirilme kararı verildi.

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Sepet Beşik

Yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ünlü file bekçisi Volkan Demirel ile ilgili zorla getirilme kararı çıkarıldığı öğrenildi.

alatasaray-Fenerbahçe derbisinde futbolcu Volkan Demirel’e cep telefonu fırlatan sanık ilk duruşmada ifade vererek, “Telefonu Volkan’ı hedef alıp atmadım. Pişmanım” dedi. Mahkeme sanığın seyirden men cezasını kaldırırken, duruşmaya mazeretsiz olarak katılmayan Volkan Demirel hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

23 Nisan 2017’de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel’e kale arkasından telefon fırlatan sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi Volkan Demirel ve avukatı katılmadı. Sanık Aliasker V. ise avukatıyla birlikte salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinde kuaförlük yaptığını belirten sanık Aliasker V., savunmasında derbiye yeğenleriyle birlikte gittiğini ve kale arkasında bulunduğu söyledi. Tel örgülerle arasında 3-4 metre mesafe olduğunu kaydeden sanık, “Bu esnada yeğenimin oyun için bulundurduğu ve benim yanımda bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattım. Telefonun Volkan Demirel’e isabet ettiğini görmedim. Pazartesi günü işyerimde öğrendim. Pişmanım, beraatimi istiyorum” dedi.
Soruşturma aşamasında alınan ilk ifadesinde, “Volkan Demirel’in tribünlere yönelik hareketlerinden dolayı galeyana kapılıp telefonu fırlattım” dediğini ancak durumun böyle olmadığını kaydeden sanık, “Ben telefonu Volkan’a fırlatmadım, hedef gözetmedim” şeklinde konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalara katılma zorunluluğunu ve seyirden men tedbirini kaldırdı. Duruşma günü kendisine tebliğ edilen ancak mazeretsiz olarak duruşmaya katılmayan Volkan Demirel hakkında zorla getirme kararı çıkaran mahkeme, duruşma ileri bir tarihe bıraktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aliasker V.’nin sahaya kendisinin kişisel telefonu dışında kullanmadığı başka bir telefon soktuğu ve bu telefonu tribünden kaleci Volkan Demirel’e fırlattığı, telefonun Demirel’in bacağına isabet ettiği belirtilmişti. İddianamede cep telefonunun silahtan sayıldığını bilgisine yer verilirken, sanık hakkında “Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabakanın bozulması” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından 1,5 yıldan 5,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ayrıca sanığa1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası verilmişti.

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