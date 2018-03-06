Kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan ve Akhisar maçında forma giyemeyen Volkan Demirel'e Aykut Kocaman'ın siniri dinmiyor.
Aykut Kocaman’ın kupa derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel’e olan öfkesi bitmiyor. Kocaman, Akhisar maçından sonra verdiği demeçte de kaptana sert sözlerle yüklendi. Bu durum, tecrübeli file bekçisini moralman bitirdi.
Cezası tamamlanan Volkan’ın, Kameni’nin kötü performansına rağmen haftaya kaleye geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.
Kamerunlu file bekçisi geçen hafta Beşiktaş derbisinde kalesinde 3 gol birden görmüş, performansı nedeniyle eleştirilmişti. Kameni, Volkan’ın cezası nedeniyle çıktığı Akhisar mücadelesinde de 3’lük oldu. Tecrübeli kaleci, maçın ardından hem büyük bir üzüntü, hem de şaşkınlık yaşadı. Kameni’yi karşılaşma sonunda sadece Aykut Kocaman teselli etti.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aykut Kocaman'ın sözlerine yanıt verdi.
Beşiktaş şampiyonluk yarışında tam gaz: 0-2
Beşiktaş, zorlu takibi Trabzonspor'u 2-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.
Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş iddiası
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'dan Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.
Aykut Kocaman'dan Volkan'a sert sözler
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında yaşanan depremin etkisi devam ediyor.
Şenol Güneş'e Trabzon'da şok tepki: Bizi sattın
Şenol Güneş'e havaalanı çıkışında taraftarlar tepki gösterdi.
Fiorentina'nın kaptanı otelde ölü bulundu!
Davide Astori'nin otel odasında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.