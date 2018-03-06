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Kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu

Kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu.21586
  • Giriş : 06.03.2018 / 08:55:00

Akhisar mücadelesinde yer alamayan kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu.

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Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan ve Akhisar maçında forma giyemeyen Volkan Demirel'e Aykut Kocaman'ın siniri dinmiyor.

Aykut Kocaman’ın kupa derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel’e olan öfkesi bitmiyor. Kocaman, Akhisar maçından sonra verdiği demeçte de kaptana sert sözlerle yüklendi. Bu durum, tecrübeli file bekçisini moralman bitirdi.

Cezası tamamlanan Volkan’ın, Kameni’nin kötü performansına rağmen haftaya kaleye geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.

Kamerunlu file bekçisi geçen hafta Beşiktaş derbisinde kalesinde 3 gol birden görmüş, performansı nedeniyle eleştirilmişti. Kameni, Volkan’ın cezası nedeniyle çıktığı Akhisar mücadelesinde de 3’lük oldu. Tecrübeli kaleci, maçın ardından hem büyük bir üzüntü, hem de şaşkınlık yaşadı. Kameni’yi karşılaşma sonunda sadece Aykut Kocaman teselli etti.

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