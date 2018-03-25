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Kalecilerden 2018 Dünya Kupası şikayeti!

Kalecilerden 2018 Dünya Kupası şikayeti!.16728
  • Giriş : 25.03.2018 / 08:37:00

Adidas'ın 2018 Dünya Kupası için yeniden tasarladığı futbol topu 'Telstar' kalecilerin korkulu rüyası haline geldi.

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Büyüyen Beşik

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde İspanyol kaleciler David de Gea, Pepe Reina ve Marc-Andre ter Stegen, turnuvada kullanılacak topla ilgili şikayetlerde bulundu.

Almanya ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasının ardından konuşan başarılı eldivenler, kalecilerin bu topla büyük sorunlar yaşayabileceklerine dikkat çekti. 1970 ve 1974 Dünya Kupası’nda kullanılan “Adidas Telstar” modelinin yeniden tasarlanmasıyla oluşturulan Futbol topu geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Reina, “Garip şeyler yapıyor, uçuşu tahmin edilemez ve üzerinde iyileştirilmesi gereken çok yer var. Sizinle bahse girerim ki Rusya’da 35’ten fazla uzaktan gol göreceğiz. Çünkü antrenman yapmak imkansız. Ve üzerindeki plastik topun tutulmasını zorlaştırıyor” dedi.

Manchester United’ın kalecisi De Gea ise, “Gerçekten garip bir top. Çok daha iyisi yapılabilirdi” ifadelerini kullanırken Barcelona’nın kalecisi Ter Stegen, “Çok hareket ediyor. Ama bence, bununla çalışmaya alışmamız gerekecek ve Dünya Kupası başlamadan önce olabildiğince çabuk kavramaya çalışacağız. Başka seçeneğimiz yok.” şeklinde konuştu.

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