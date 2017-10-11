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Kaliforniya'da yangın: 17 kişi can verdi!

Kaliforniya'da yangın: 17 kişi can verdi!.22295
  • Giriş : 11.10.2017 / 11:08:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde büyük bir yangın çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti çıkan yangın ile sarsıldı. 17 ayrı bölgede çıkan yangınlarda şarap imalathaneleri, evler ve tatil köyleri yandı. Olayda 17 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi ise kayboldu.

Eyaletin kuzeyinde yayın yapan San Francisco Chronicle gazetesi, yangınlarda 150 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edildiği ve 5 bin kişinin barınaklara yerleştirildiği yangınlarda ölü ve yaralı sayısının artmasından korkuluyor.

Kaliforniya'nın güneyinde yer alan Los Angeles'in güneyindeki Orange yönetim bölgesi içinde kalan Anaheim Hills'de çıkan yangınlarda varlıklı ailelere ait onlarca ev kül oldu.

Yangına müdahale için komşu eyalet Nevada başta olmak üzere eyaletin birçok bölgesinden itfaiye ekipleri bölgeye yardıma geldi.

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