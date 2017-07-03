Kalın: Meclis'te özel oturum yapılacak
Külliye'den Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminin püskürtülmesinin 1. yılında yapılacak etkiliklere ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Meclis'te özel oturum yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısında konuştu. Kalın, 15 Temmuz etkinliklerinin bir hafta süreceğini söyledi. Kalın "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 15 Temmuz'da demokrasi nöbeti süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak" dedi.
15 Temmuz anma programına ilişkin konuşan Kalın şunları söyledi: "15 Temmuz'un birinci yılında İstanbul ve Ankara'da yapılan anıtlar açılacak. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece demokrasi nöbeti süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak."
Astana sürecinin başarılı olması için Türkiye'nin gayret gösterdiğini belirten Kalın, "En önemli aşamalardan biri Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve yol haritasıın belirlenmesi. Dün Rus
Bakan da Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettiler. Astana'da bu konular yarın ve öbür gün detaylı bir şekilde konuşulacak. Astana'daki teknik görüşmelerden sonra 8'inde Putin'le bir görüşmesi olacak" dedi.
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