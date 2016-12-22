Kaliteden ödün vermem
“Adam mısın Sen” isimli single çalışmasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Reyhan Cansu, çalışmasının aranjörlüğünü usta müzik adamı Suat Aydoğan’a teslim ederken, Hakkı Yalçın, Gökhan Tepe, Coşkun Kıvılcım, Aşkın Tuna gibi önemli isimlerin eserlerini yorumladı.
Sanat tesadüflere bırakılmaz fikrini savunan başarılı yorumcu “İşlerimde üzerine düşeni eksiksiz yapan profesyonellerle çalışmayı prensip edinmiş bir kişi olarak single çalışmamda işimi uzman isimlerle yaptım” dedi.
Turizm otelcilik ve restoran bar işletmecisi olan Reyhan Cansu, kendi işletmelerinin dışında sadece özel gecelerde sahne almayı tercih eden biri olarak sahnede kalitesini koruduğunu da ifade etti.
15 yıldır sahnelerde olan Reyhan Cansu, fantezi müzik tarzındaki çalışması sonrası hep arzu ettiği Türk sanat müziği tarzındaki albümünü hazırlayıp müzik severlere sunmayı da hedeflediğini dile getirdi. Yıllarını sahnede geçiren biri olarak başarının sırrını “Allah vergisi yetenek, güzellik ve maddi güç” olarak sıraladı.
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