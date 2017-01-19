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Kalkınma seferbeliği kampanyası başladı

Kalkınma seferbeliği kampanyası başladı.16002
  • Giriş : 19.01.2017 / 13:32:00

KRT televizyonu, yaşanan terör olayları nedeniyle zor günlerden geçen Türkiye'nin kalkınma ihtiyacına dikkat çeken bir kampanya başlattı.

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KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara, Türkiye'nin kritik bir sürecin içinden geçtiğini belirterek, "Var olma savaşı veren ülkemiz, ileriye dönük hedeflerinden de kopmaktadır. Medya sektörü bilgi üretmekten uzak, günlük tartışmaların göbeğinde geleceğe yatırım olacak fikirlerin konuşulamadığı bir süreci yaşıyor. Bu ülkenin artık kavgalarla kaybedecek vakti kalmamıştır. Bir an önce ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan görüşlerin, projelerin, yeni fikirlerin açığa çıkması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

'NASIL KALKINIRIZ' SORUSUNUN YANITLARI 3 AYDA BİR KALKINMA BAKANLIĞI'NA VERİLECEK

Proje kapsamında, yayınlara konuk olan kişilere, 'nasıl kalkınırız' sorusu sorulacak. Verilen cevaplar ise 3 ayda bir rapor ve kitap haline getirilip Kalkınma Bakanlığı'na gönderilecek.

Cilara yaptığı açıklamada, "Sorunlarımızı çözmek için hızla kalkınmaya ihtiyacımız var. Daha fazla kitap okuyan, kendini geliştiren, yapacağı güzel işler nedeniyle parmakla gösterilen bir toplum olmalıyız. Kısa yoldan köşeyi dönmeyi değil, kalkınmayı hedefleyen bir toplum oluşturmak için beyin fırtınası yapmamız lazım. 6 yıldır 3 binin üzerinde televizyon programı yaptım. Belki de programları ulusal basında en fazla haber olan gazetecilerden biriyim. Güncel tartışmaların yanı sıra bundan böyle ağırladığım her konuğa 'nasıl kalkınırız' sorusunu da soracağım. 'Nasıl kalkınırız' sorusuna verilen cevapları düşünce havuzu haline getirip Kalkınma Bakanlığı'na ve ilgili tüm yetkililere ileteceğim. Kalkınma seferberliği başlatma kararı aldık. Kalkınma olmadan düzlüğe çıkamayız. Bunun için yeni fikirlere ihtiyaç var. 'Nasıl kalkınırız' sorusunun yanıtlarını rektörlerden, akademisyenlerden, bilim insanlarından, politikacılardan, gazetecilerden, gençlerden alıp, bilgi havuzu haline getirip, 3 ayda bir kitap şeklinde Kalkınma Bakanlığı'na sunacağız. Ülkemize bir gazeteci olarak yapabileceğim en iyi hizmetlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. İçimizdeki hazineyi çıkarmak için kalkınma konusuna kafa yormamız gerekiyor. Kalkınmayı hedefleyen bir toplum olmak için toplayacağımız tüm fikirler, bu ülkenin geleceğine yapılacak olan yatırımlardır. Ben artık bir gazeteci olarak şahsen güncel tartışmaların yanı sıra topluma kalıcı fikirleri aktaran, kalkınma projelerine kaynaklık eden düşünceleri aktarmakla meşgul olacağım" şeklinde ifadeler kullandı.

KRT'nin başlattığı kalkınma kampanyasına ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal destek verdi.

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