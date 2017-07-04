Kamerunlu Eto'o sağlık kontrolünden geçti
Geçtiğimiz dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de peşinden koştuğu Eto'o, Messi'nin Arjantin'deki düğün töreni sonrası Antalya'ya döndü.
Futbolcunun, Memorial Antalya Hastanesi'nde, Türkiye Futbol Federasyonunun kriterlerine göre sağlık kontrolüne tabi tutulduğu bildirildi.
Eto'o'nun, sağlık kontrolünün ardından kampa katılmak üzere Bolu'ya gittiği kaydedildi.
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