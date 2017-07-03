Kamu çalışanına sıcak hava izni
Ülke genelinde yaşanan aşırı sıcaklar vatandaşları kavuruyor. Mardin'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlara 2 gün idari tatil verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre ilde bugün ve yarın hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Mardin'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, rapor ile belgelemek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların bugün ve yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.
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