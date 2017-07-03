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Kamu çalışanına sıcak hava izni

Kamu çalışanına sıcak hava izni.15779
  • Giriş : 03.07.2017 / 09:08:00

Mardin'de aşırı sıcaklar nedeniyle kamu personeline tatil verildi.

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Ülke genelinde yaşanan aşırı sıcaklar vatandaşları kavuruyor. Mardin'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlara 2 gün idari tatil verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin  üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son  hava tahmin raporlarına göre ilde bugün ve yarın hava sıcaklığının yükselmeye  devam edeceğinin tahmin  edildiği belirtildi.

Açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Mardin'de kamu kurum ve  kuruluşlarında çalışan hamile, rapor ile belgelemek şartıyla şeker, kalp-damar,  beyin-damar, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları  olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların bugün ve yarın idari  izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

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