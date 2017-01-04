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Kamuya 60 bin kişi alınacak!

Kamuya 60 bin kişi alınacak!.19341
  • Giriş : 04.01.2017 / 16:33:00

Kamuya alınacak 60 bin personel için detaylar açıklandı.

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Kamuya alınacak 60 bin sözleşmeli personel için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan ayrıntılı bilgi geldi.

Müezzinoğlu, ekonomi muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda alınacak 60 bin personelin bakanlıklara göre dağılımı açıkladı.

YARISI MEB'TE

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımının yarısının Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığını, MEB'e alımların sadece sözleşmeli değil kadrolu olarak da yapılacağını ifade etti.

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımında, geriye kalan kadroların ise İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımında kullanılacağı ifadelerine yer verdi.

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