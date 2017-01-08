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Kamyonu askerlerin üzerine sürdü: 4 ölü

Kamyonu askerlerin üzerine sürdü: 4 ölü.26880
  • Giriş : 08.01.2017 / 23:03:00

Kudüs'te kamyonlu saldırı yaşandı. Kamyonun askerlerin üzerine sürülmesiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Kudüs’te İsrailli askerlerin üzerine kamyon sürerek saldırı düzenlendi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasına göre DEAŞ mensubu olan teröristin kamyonu askerlerin üzerine sürmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Eğitim Bakanı Neftali Bennett, ölenlerden üçünün İsrailli kadın askerlerden olduğunu, dördüncüsünün ise kimliği henüz tespit edilememiş genç bir erkek olduğunu açıkladı.

Kamyonu Geri Alıp, Bir Kez Daha Ezdi

Askerlerin otobüsten inip çantalarını aldıkları sırada, grubun arasına kamyonla dalan saldırganın, kamyonu geri vitese alıp biraz geri çekildikten sonra tekrar üzerlerine sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili konuşan Israil polis sözcüsü Micky Rosenfeld, “daha sonra teröristin silahla vurularak direksiyon başında öldürüldüğünü” ifade etti.

9 Kişi Gözaltına Alındı

İsrail polisi, saldırganın 28 yaşındaki Fadi Kunbar olduğunu tespit etti. Polis sözcüsü Luba Samri, Fadi Kunbar’ın Doğu Kudüs’teki Jabal Mukaber mahallesinden olduğunu açıklarken, polisin 5’i Kunbar’ın ailesinden olmak üzere 9 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

20’li yaşlarındaki İsrail askerlerinin öldüğü saldırının gerçekleştiği gezinti alanını ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu “Tüm işaretler bu teröristin IŞİD destekçisi olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

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