Facebook Twitter Rss

Kamyonuyla mağazaya daldı!

Kamyonuyla mağazaya daldı!.20824
  • Giriş : 07.01.2017 / 21:47:00

İzmit'te telefonunun arıza yapmasının ardından sorunun halledilememesine sinirlenen şahıs, kamyonuyla mağazaya daldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İzmit'te telefonu arızalanan ve telefonunu aldığı mağazaya giden bir vatandaş, burada sorunun çözülmemesiyle sinirlendi ve deterjan yüklü kamyonuyla mağazaya daldı. Öncesinde mağazadaki görevlilerle tartışan E.T. sonrasında da aracından atladı.

Olay, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Telefonu arızalanan E.T., kamyonuyla cihazı aldığı mağazaya gitti. Mağazada, telefonunu gösterdiği görevlilerle tartışan E.T., dışarı çıkıp kamyonunun direksiyonuna geçti.

E.T., daha sonra aracı mağazaya sürüp aşağı atladı. Kamyon mağazanın kapısına çarparken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağaza tahliye edilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü E.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerine sevk edilen bomba uzmanı ekipler, 'Avi' adlı köpekle araçta arama yaptı.

İncelemelerin ardından kamyon mağaza önünden çekici yardımıyla alındı.

Kamyon sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Mahmut Tanal telefon numarası paylaştı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul Valisi Şahin'den sürücülere uyarı!

İstanbul Valisi Şahin'den sürücülere uyarı!

Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merakla beklenirken Vali Vasip Şahin'den açıklama gel

İBB'den sürücülere önemli çağrı: Gelin, alın

İBB'den sürücülere önemli çağrı: Gelin, alın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışından dolayı araçlarını yollarda bırakıp giden sürücülere ç

 

İzmir'deki kar yağışı İZBAN seferlerini etkiledi

İzmir'deki kar yağışı İZBAN seferlerini etkiledi

İzmir'de gerçekleşen olumsuz hava koşulu, İZBAN seferlerini aksattı.

Gazeteci Refik Erduran hayatını kaybetti

Gazeteci Refik Erduran hayatını kaybetti

Tecrübeli gazeteci Refik Erduran, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

 

İzmir'de kar yağışı!

İzmir'de kar yağışı!

İzmir'de iki gündür yağmur olarak devam eden yağış, yerini kara bıraktı.

Reina saldırısı DEAŞ'ın 'Özbek' hücresinden!

Reina saldırısı DEAŞ'ın 'Özbek' hücresinden!

İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında detaylar ortaya çıkmaya başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya