Kamyonuyla mağazaya daldı!
İzmit'te telefonu arızalanan ve telefonunu aldığı mağazaya giden bir vatandaş, burada sorunun çözülmemesiyle sinirlendi ve deterjan yüklü kamyonuyla mağazaya daldı. Öncesinde mağazadaki görevlilerle tartışan E.T. sonrasında da aracından atladı.
Olay, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Telefonu arızalanan E.T., kamyonuyla cihazı aldığı mağazaya gitti. Mağazada, telefonunu gösterdiği görevlilerle tartışan E.T., dışarı çıkıp kamyonunun direksiyonuna geçti.
E.T., daha sonra aracı mağazaya sürüp aşağı atladı. Kamyon mağazanın kapısına çarparken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağaza tahliye edilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü E.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerine sevk edilen bomba uzmanı ekipler, 'Avi' adlı köpekle araçta arama yaptı.
İncelemelerin ardından kamyon mağaza önünden çekici yardımıyla alındı.
Kamyon sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.
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