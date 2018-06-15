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Kanada Başbakanı Trudeau'dan bayram mesajı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan bayram mesajı.15962
  • Giriş : 15.06.2018 / 08:21:00

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

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Trudeau, mesaj yayımlayarak Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından Başbakan Trudeau’nun tüm sosyal medya hesaplarından da duyurulan kutlama mesajı, yazılı ve görüntülü olarak verildi.

Başbakan Trudeau mesajında, Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, "Bir ay süren orucun ve düşüncenin ardından, Bayram, Müslümanların bir araya gelip kutlamak ve bu güzellikleri başkalarıyla paylaşmak için bir araya gelme zamanıdır." ifadesini kullandı.

Müslüman toplulukların Kanada'yı daha güçlü, daha açık ve daha müreffeh hale getirmeye devam ettiğine dikkati çeken Trudeau, mesajında şunları kaydetti:
"Biz de bugün onların ülkemize önemli katkılarını kutlayalım. Ailemiz adına, eşim Sophie ve ben, Eid al-Fitr'i (Ramazan Bayramı) kutlayan herkese en içten dileklerimizi sunuyoruz. Eid (bayram) Mübarek."

Öte yandan Ramazan Bayramı, Kanada’da yaşayan Müslüman toplulukların büyük çoğunluğu tarafından aynı gün kutlanıyor.

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