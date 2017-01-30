Kanada'da camiye saldırı: 6 ölü!
Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı üç kişinin saldırısına uğradı. Polis, en az altı kişinin öldüğü saldırıda yaralananlar da olduğunu açıkladı.
Quebec polisi, olayın ardından iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet yetkilileri, bölgede güvenliğin sağlandığını ve "durumun kontrol altında olduğunu" açıkladı.
Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslüman'ın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi. Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
KANADA BAŞBAKANI: YASTAYIZ
Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırının ardından taziye mesajı yayımladı.
Trudeau, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu gece Kanadalılar Quebec City'deki camiye düzenlenen alçakça saldırıda öldürülen insanların yasını tutuyor" ifadesini kullandı ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
"BARBARCA"
Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eyalet genelindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
Couillard, "Quebec kesin olarak bu barbarca şiddeti reddediyor. Quebec'teki Müslüman halkla dayanışma içindeyiz ifadesini kullandı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Quebec City Polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 3 saldırgandan ikisinin yakalandığı duyuruldu.
KANADA MÜSLÜMANLARA KAPISININ AÇIK OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
Quebec'teki saldırı, ABD'deki tartışmalı göçmen yasağının yürürlüge girmesi nedeniyle yaşanan kaos sonrası Kanada'nın Müslümanlara kapılarının açık olduğunu duyurmasının ardından geldi.
Kanada Göç Bakanlığı, söz konusu yasak nedeniyle ABD'ye gidemeyen ve Kanada'daki havalimanlarında mahsur kalan kişilere geçici ikamet izni verileceğini açıklamıştı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Twitter hesabından "Kanada'ya hoş geldiniz" (#WelcomeToCanada) etiketiyle yayımladığı mesajında,"Dini ne olursa olsun zulümden, terörden, savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır. Çeşitlilik bizim gücümüzdür” demişti.
Hürriyet
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