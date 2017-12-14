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Kanada'da uçak düştü!

Kanada'da uçak düştü!.9478
  • Giriş : 14.12.2017 / 11:02:00
  • Güncelleme : 14.12.2017 / 11:02:37

Kanada'da Fond-du-Lactan West Wind Havacılık şirketine ait uçak düştü.

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İçinde 22 yolcu 2 mürettebatın bulunduğu Kanada'da Fond-du-Lactan West Wind Havacılık şirketine ait uçak düştü. Meydana gelen kazada can kaybının yaşanmamas -ı sevindirdi.

Düştükten sonra bir kilometrelik uçurumdan kayarak aşağı inen yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.

West Wind Havacılık sözcüsü Rick Philipenko KKI motorlu ATR 42 tipi uçağın Stony Rapidse gitmek için Fond du Lactan kalktığını ancak kalkıştan kısa bir süre sonra Saskatchewan bölgesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

Uçakta bir bebek yolcunun da bulunduğunu belirten Philipenko, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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