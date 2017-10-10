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Kanal İstanbul için tarih verildi!

Kanal İstanbul için tarih verildi!.24802
  • Giriş : 10.10.2017 / 19:04:00
  • Güncelleme : 10.10.2017 / 19:09:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çılgın Proje' için tarihi verdi. Kanal İstanbul'da 2018'de ilk kazma vurulacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır beklenen Kanal İstanbul için müjdeli haberi verdi. Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapımına önümüzdeki yıl başlanacağını açıkladı.

İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabının önümüzdeki yıl sonuna kadar hizmete alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında bittiğinde yılda 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Gerekirse yılda 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşma imkanı da var. Bu devletin bir havalimanı da değil.

Biz, devletçiliği bir tarafa koyduk, özelleştirme dedik. Bizden önce tıkanmıştı önünü açtık ve şimdi bu mesafeleri aldık, alıyoruz.

Kanal İstanbul projesinin de bu yıl sonu ya da 2018 yılının başı gibi temelini atacağız. Bu tür projeler devam ediyor. 

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