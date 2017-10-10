Kanal İstanbul için tarih verildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır beklenen Kanal İstanbul için müjdeli haberi verdi. Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapımına önümüzdeki yıl başlanacağını açıkladı.
İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabının önümüzdeki yıl sonuna kadar hizmete alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında bittiğinde yılda 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Gerekirse yılda 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşma imkanı da var. Bu devletin bir havalimanı da değil.
Biz, devletçiliği bir tarafa koyduk, özelleştirme dedik. Bizden önce tıkanmıştı önünü açtık ve şimdi bu mesafeleri aldık, alıyoruz.
Kanal İstanbul projesinin de bu yıl sonu ya da 2018 yılının başı gibi temelini atacağız. Bu tür projeler devam ediyor.
DİĞER HABERLER
Pentagon'dan kritik açıklama!
ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından Pentagon'dan önemli bir açıklama geldi.
NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 haricinde de hava savunma sistemi almak içi
Muğla'da terörist kendini patlattı!
Muğla'da köşeye sıkıştırılan teröristlerden biri kendisini patlattı.
ABD-Türkiye krizi dış basında!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki kriz dünya basınında.