Teröristlerin inine bomba yağmuru!
TSK’nın terör örgütünün PKK’nın kalbi sayılan Kandil'e yönelik hava operasyonu başladı. Yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kandil’deki 12 önemli nokta hedef konumunda.
Habertürk'ün haberine göre, diğer taraftan Kandil’e yönelik hava operasyonun yanı sıra Hakurk bölgesinde de terör örgütü kamplarına yönelik topçu atışları başladı. Topçu atışlarının son operasyonel süreçle birlikte bölgeye giden Askeri üslerden yapıldığı öğrenildi.
TSK'dan yapılan açıklamada da, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine dün yapılan hava harekatında teröristlerce sığınak, silah mevzisi, mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
BERMİZE'DE KONTROL SAĞLANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı birlikler, 12 Haziran tarihinden bu yana sürdürdüğü operasyonlarda kritik nokta Bermize'de kontrolü sağladı.
Operasyonlarda 34 kilometre derinliğe ulaşılırken bölgenin Kandil'e 39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.
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