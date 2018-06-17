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Kandil'in ensesindeyiz!

Kandil'in ensesindeyiz!.19055
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:54:00

Kahraman askerlerimizin Kandil'e ilerleyişi sürüyor. Şimdi Mehmetçik, teröristlerin ensesinde.

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Mehmetçik'in Kandil'e doğru ilerleyişi devam ediyor. Kandil'e sadece 39 kilometre uzaklıkta kalan askerlerin ilerleyişi bayram günlerinde de sürüyor.

Sınırdan 35 kilometre ileride gerçekleşen operasyonlarla Kandil'e 39 kilometre mesafe kaldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mart ayından bu yana başlattığı hava destekli Kuzey Irak harekâtına katılmak için sınıra Hakkâri Yüksekova ve Şemdinli'den takviye güçler kaydırıldığı öğrenildi. Türk savaş uçakları ise bölgede tespit edilen stratejik 48 hedefi tamamen ortadan kaldırırken, 56 yeni hedef ise yoğun ateş altına alındı. Hava saldırılarına TSK 11 farklı noktadan topçu ateşiyle destek veriliyor.

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