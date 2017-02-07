Kandilli'den flaş deprem açıklaması
Dün ve bugün sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den açıklama geldi.
Çanakkale’de ikisi 5.3 büyüklüğünde olmak üzere dün kaydedilen çok çok sayıda depremin ardından bugün saat 05.24’ten itibaren de büyüklükleri 2.2 ila 5.3 arasında değişen 40 sarsıntı daha oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale’de meydana gelen depremlerle ilgili 'Olağan depremler' derken yaptığı açıklamada, "Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok" dedi.
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