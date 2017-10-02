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Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi!

Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi!.23687
  • Giriş : 02.10.2017 / 17:50:00

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği ortaya çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği ortaya çıktı. Saldırganın aylar önce Müslüman olduğu iddia edildi.

Las Vegas polisi, saldırganın 64 yaşındaki Stephen Paddock olduğunu duyurmuş ve Paddock'un herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını düşündüklerini açıklamıştı.

ABD tarihinin en ölümlü silahlı saldırısını gerçekleştiren Stephen Craig Paddock'un, 28 Eylül Perşembe günü Las Vegas'taki otele yerleşip keşif yaptığı ortaya çıktı.

Saldırıyı Mandalay Bay Hotel'in penceresinden otomatik silahla gerçekleştiren saldırganın 32. katta bulunan otel odasından 10 tane daha silah çıktı.

Olayın gerçekleştirildiği otele arabayla 1,5 saatlik mesafedeki Nevada Eyaletinin Mesquite bölgesinde oturduğu tespit edilen Paddock'un kardeşi Eric, "ailesinin Paddock'un eylemleri sonrasında şok ve şaşkın olduğunu ve olaydan önce böyle bir şey yapabileceğine daire hiçbir emare görmediklerini" söyledi.

HABERTURK

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