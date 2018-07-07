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Kanlı saldırıyı PKK üstlendi

Kanlı saldırıyı PKK üstlendi.25721
  • Giriş : 07.07.2018 / 17:17:00

Lice'de baba ve oğlunun öldürüldüğü kanlı saldırıyı PKK üstlendi.

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Ülkenin dört bir yanını kana bulayan terör örgütü PKK'dan açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde öldürülen baba ve oğluna yapılan kanlı saldırı PKK tarafından üstlenildi.

Lice'deki Yalımlı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’in cesetleri bulunmuştu. Ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilen baba ve oğlunun üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış bir de not vardı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre terör örgütü PKK, bugün internet sitesinde baba-oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi.

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