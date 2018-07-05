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Kanser hücrelerini yiyen ilaç üretildi!

Kanser hücrelerini yiyen ilaç üretildi!.30916
  • Giriş : 05.07.2018 / 12:56:00

Bilim adamları, kanser hücrelerini yiyen bir ilaç üretmeyi başardı.

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Bilim adamları, kanser ile ilgili yıllar süren çalışmalarından sonuç almaya başladı. Vücudun kanserli hüvrelerini 'yemesi ve yok etmesini' sağlayan özel bir ilaç üretildiği duyuruldu.,

Bağışıklık sistemi, histiyositi, istenmeyen “yabancı işgalci” hücereleri yiyip yok etmek için kullanıyor. Tıp dergisi Nature Biodemical Engineering, ilacın fareler üzerinde yapılan testlerinin, bu tedavi türünün meme ve deri tümörlerine karşı etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi. İlacın üretilmesini sağlayan ABD’li bilim insanları, tedaviyi birkaç yıl içinde insanlar üzerinde de denemeye başlayacaklarını söyledi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Ashish Kulkarni öncülüğünde yapılan çalışmada oluşturulan ilaç ise iki yönlü olarak işliyor. Birincisi, kanser hücrelerinin saklanmasını ve histiyositlere “beni yeme” sinyalinin gönderilmesini durduruyor. İkincisi ise tümörlerin histiyositlere uysal olmalarını söylemesine engel oluyor.

TRT

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