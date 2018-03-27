KAP'a bildirildi! Galatasaray tamamını sattı
Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırımı sürecinde rüçhan hakkı kullandırılması işlemlerinin tamamlanmasının ardından çarpıcı bir karar aldı.
Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimizin, 23.03.2018 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na istinaden, ortaklarımızın kullanmadığı yeni pay alma haklarına ilişkin toplam 1.352.887,164 Türk Lirası nominal değerli payların tamamı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmış olup, satış işlemi 27.03.2018 tarihi (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır” denildi.
HÜRRİYET
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