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Kapadokya'da balon düştü: 1 kişi öldü

Kapadokya'da balon düştü: 1 kişi öldü.29210
  • Giriş : 18.02.2017 / 12:25:00

Kapadokya'da pilotun kriz geçirmesi üzerine balon düştü.

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Kapadokya'da sıcak hava balonu pilotu kalp krizi geçirdi. Düşen balondaki 1 kişi hayatını kaybetti.

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