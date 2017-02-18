Kapadokya'da balon düştü: 1 kişi öldü
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hava harekatı!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi.
PKK'nın 2 önemli ismi öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın 2 önemli isminin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
300 kişi yolda mahsur kaldı!
Şanlıurfa'da yoğun kar nedeniyle 300 kişinin yolda mahsur kaldığı öğrenildi.
Ünlü avukatı döverek bu hale getirdiler!
Alparslan Çelik'in de avukatlığını yaptığı bilinen Sıddık Caner Erşen'i öldüresiye dövdüler.