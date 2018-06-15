Kapadokya'da hayal kırıklığı: Uçamadılar
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanan bölgede, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini kuşbakışı izlemek isteyenlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları tatilin ilk gününde hızı saatte 25 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle iptal edildi.
Yetkililer, meteoroloji verileri gözönüne alındığında, balon uçuşlarının yarından itibaren yeniden gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
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