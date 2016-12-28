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Kapalı Çarşı'da elektrikler 3 gündür kesik

Kapalı Çarşı'da elektrikler 3 gündür kesik.23662
  • Giriş : 28.12.2016 / 16:54:00

Kapalıçarşı'da yaşanan elektrik kesintisi 3 gündür devam ediyor.

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İstanbul Fatih'te yaşanan elektrik kesintisinden yılbaşı öncesi olumsuz etkilenen Kapalı Çarşı esnafı sonunda isyan etti.

Yeni yıl alışverişlerine çıkan vatandaşları olumsuz yönde etkileyen elektrik kesintisi esnafı telefon ışığı ile satış yapmasına neden oldu.

Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji verilemiyor. Bu sebeple de Fatih'te 3 gündür kısmi elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kesinti yılbaşı öncesinde en çok Kapalıçarşı esnafını mağdur etti. Çarşı karanlığa gömülürken, esnaf dükkanlarını mum, gaz lambası ve fenerlerle aydınlatıyor. Gün içerisinde çarşıya sadece 2-3 saat elektrik verilirken alışveriş yapmak isteyenler cep telefonu ışığı yardımıyla ürün seçebiliyor.

"Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji alınamamaktadır" denilen açıklama şöyle devam etti: "Bu sebeple Fatih ilçesinde kısmi elektrik kesintileri yapılmaktadır. TEİAŞ'tan sisteme enerji gelen kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır."

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