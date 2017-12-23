Kapalıçarşı Türk Lirasına dönüyor!
Kapalıçarşı'da büyük değişim. Bundan sonra dükkan sahiplerine kiraların döviz üzerinden değil Türk Lirası olarak ödeneneceği açıklandı. Kira fiyatlarının da çok yakında düşmeye başlayacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'daki çağrısına rağmen dükkân sahiplerinin kiralarda indirime gitmemesi de çarşıda ticareti durma noktasına getirdi.Toplam 3 bin 600 dükkânın yer aldığı, yaz aylarında günde yaklaşık 500 bin insanın ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da bine yakın dükkânın kapandığı belirtildi. Açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Güreli, ana cadde üzerindeki dükkanların kiralarında bir artış olduğunu ama bu artışın diğer dükkânlar için geçerli olmadığını söyledi.
Güreli, "Döviz ve altınla kira tahsili yapılması kiralarda artışa neden oldu. Artık Türk Lirası'na dönüşler hızlandı. Bu sayede yakın gelecekte kiralar düşecek. Kapanan dükkânlar açılacak" diye konuştu.
Yılda yaklaşık 5 kilo altın ederinde kira ödeyen esnaf, son zamanlarda bu miktarı ödemekte zorlandı. Osmanlı'dan bu yana altınla kira alındığını aktaran kuyumcular, bu miktarın yıllık 700-800 gram olması gerekirken, 5 kiloyu bulduğunu söyledi.Yüksek kira bedellerini ister istemez sattıkları mallara yansıttıklarını söyleyen esnaf, bu durumun turistleri rahatsız ettiğini ve gelen turist sayısında gözle görülür bir azalma yaşandığını aktardı.Son yıllarda yaşanan terör saldırılarından çok, kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle yapılan zamların turistleri rahatsız ettiğini aktaran esnaf, kiralarda indirim yapılmasının turizmi canlandıracağını savundu.Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'yı yılda 92 milyon kişi ziyaret ediyor. Çarşının en fazla ilgi gören esnafı ise kuyumcular.
SABAH
DİĞER HABERLER
Taşerona kadroda ilk geçişler başladı!
Merakla beklenen taşeron kadro ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.
Taşeron düzenlemesi için tarih verildi
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği taşeron düzenlemesi için tarih verildi.
Sanal para birimi Bitcoin'den bir rekor daha
Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, 20 bin doların üzerine ulaştı.
ABD'li firmadan tek kalemde 100 uçak siparişi!
Boeing ve Airbus arasındaki satış savaşında dev bir çalım daha geldi.
Merkez Bankası faiz artırdı
ABD Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası gözler Merkez Bankasına döndü.