Kapatılan 11 gazete tekrar açıldı
15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından terör örgütleriyle daha etkin mücadele için ilan edilen OHAL uygulamasında 3 yeni kanun hükmünde kararname daha yayımlandı. Son yayımlanan kararnameye göre ise daha önce kapatılan 11 gazete, yeniden açıldı.
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Açılan gazeteler şöyle:
Şuhut'un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi.
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