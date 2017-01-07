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Kapatılan 11 gazete tekrar açıldı

Kapatılan 11 gazete tekrar açıldı.21229
  • Giriş : 07.01.2017 / 07:51:00

OHAL kapsamında kapatılan 11 gazete, 679 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden açıldı.

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15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından terör örgütleriyle daha etkin mücadele için ilan edilen OHAL uygulamasında 3 yeni kanun hükmünde kararname daha yayımlandı. Son yayımlanan kararnameye göre ise daha önce kapatılan 11 gazete, yeniden açıldı.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Açılan gazeteler şöyle: 

Şuhut'un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi.

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