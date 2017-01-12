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Kar tatilleri hafta sonu telafi edilecek!

Kar tatilleri hafta sonu telafi edilecek!.19571
  • Giriş : 12.01.2017 / 08:50:00
  • Güncelleme : 12.01.2017 / 12:15:47

Kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullar için MEB harekete geçti.

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Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, İstanbul ve ülkenin dört bir yanında eğitime ara verilmesine neden olmuştu. MEB ise aksayan program için harekete geçti.

Milli Eğitim, kar tatilleri ile aksayan ders programını için hafta sonu ve yarıyıl tatilinde ek dersler verilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti.

Habertürk'ün haberine göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.

Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir..."

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