Kar tatilleri hafta sonu telafi edilecek!
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, İstanbul ve ülkenin dört bir yanında eğitime ara verilmesine neden olmuştu. MEB ise aksayan program için harekete geçti.
Milli Eğitim, kar tatilleri ile aksayan ders programını için hafta sonu ve yarıyıl tatilinde ek dersler verilmesini istedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti.
Habertürk'ün haberine göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi.
Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.
Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir..."
DİĞER HABERLER
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kayseri saldırısında 4 asker gözaltında
Kayseri'de yaşanan terör saldırısı ile ilgili 4 asker gözaltına alındı.
Bakan: Bitene kadar Başika'dayız
Başika Kampı'nın kaldırılacağı dedikodularına Bakan Işık'tan yanıt geldi.
Çorum'da FETÖ'den 9 kişi daha tutuklandı!
FETÖ soruşturması kapsamında Çorum'da bir operasyon gerçekleştirildi.