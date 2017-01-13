Kar temizleme çalışması mesai kavramı tanımıyor
Fen İşleri ve Makina Parkı Amirliği ekiplerinin yaptığı karla mücadele çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal , kar yağışının bereket olduğunu kaydetti.
Karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı ana arterler ve yol kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlarla alınarak Akçay Deresine sevk ediliyor. Kar yağışının 3 haftalık bir süreyi tamamlandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal , bu süre içerisinde 3-4 defa ana arterlerin karlarını alarak taşıdıklarını belirtti.
Son yağan kar yağışının 1,5 metreye ulaştığını belirten Başkan Tutal;”1970'li yıllardan bu güne kadar görülmeyen bir kar ve rahmet yağışıyla karşı karşıya kaldık. Sadece karla , beyaz rahmetle mücadele etme değil, aynı zamanda su ve elektrik kesilmesine, elektrik direklerinin yıkılmasına sebep olan bir kar yağışı yaşandı bölgemizde ve ilçemizde” dedi.
İlçede su kesintisin fazla yaşanmadığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Elektriklerimiz bölge bölge verilmeye başlandı.Şehir içerisinde araç park edebilecek ve trafiğin rahat bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak bir pozisyon yoktu.Bu nedenle canlı hayvan pazarımızın bulunduğu güzergahı temizleyerek vatandaşların araçlarını oraya park etmelerini sağladık. Çünkü kar biriktirmeleri ile birlikte merkezde 2-3 metrelik kar tepeleri oluşuyordu. Bu nedenle trafikte ve araç parkı konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Rahatlatılan bölgelerde gece tekrar çalışmalar yaparak şehir içerisinin karlarını boşaltıyoruz. Konya DSİ Bölge Müdürlüğünden, Etibank Alüminyum Tesislerinden ve özel sektörden de destek almak kaydıyla 2-3 koldan şehir içerisindeki karların temizlenmesini yürütüyoruz. Taşıdığımız karları Akçay Deresine bırakıyoruz" şeklinde konuştu.
Yurt genelinde etkili olan ve Seydişehir’de yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışının beyaz bereket olduğu kaydeden Başkan Tutal, yağan kar ve rahmete şükrettiklerini ifade etti.
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