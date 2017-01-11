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Kar temizleme ekipleri çalışmalarını hızlandırdı

Kar temizleme ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.15992
  • Giriş : 11.01.2017 / 10:26:00

Seydişehir'de dün öğle saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkisini gösteren ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışının ardından Seydişehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını hızlandırdı.

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İlçe merkezi ve dış mahallelerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Fen işleri, Makina Parkı amirliği ekipleri ilçenin ana arterleri ve caddelerinin yanı sıra yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Yol çalışmalarının yanı sıra kaldırımlarda da kar püskürtme makineleri ve görevlileri tarafından beden gücüyle kar temizliği gerçekleştiriliyor.

Ekipler bir yandan iş makineleri ile kar temizliği çalışmaları yaparken, buzlanmaya karşı da tedbir alınıyor. Özellikle şehir merkezinde ana caddeler ve buzlanma riski oluşturan her noktada tuzlama ve solüsyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Diğer yandan şiddetli yağan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle fider 2 ve fider 9 adı verilen elektrik direklerinin yıkılması ile meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle ilçe geneline su verilememektedir. 

Vatandaşların mağdur olmaması için Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'le görüşerek Kuğulu ve Çal tepesine jeneratörlerin kurulmasını sağladı.

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