Kar temizleme ekipleri çalışmalarını hızlandırdı

Giriş : 11.01.2017 / 10:26:00

Seydişehir'de dün öğle saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkisini gösteren ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışının ardından Seydişehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını hızlandırdı.