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Kar ve soğuk havalar geri dönüyor

Kar ve soğuk havalar geri dönüyor.19571
  • Giriş : 08.02.2017 / 08:11:00

Meteoroloji'den haftasonu beklenen soğuk havalar için açıklama geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftasonu tüm yurtta hissedilir derecede bir soğuma yaşanacağını açıkladı. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için uyarı yapıldı. Pazartesi günü ise kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.

İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, Zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.

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