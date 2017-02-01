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Kar yağdı, binlerce Adanalı yollara düştü

Kar yağdı, binlerce Adanalı yollara düştü.35738
  • Giriş : 01.02.2017 / 12:03:00

Yoğun kar yaşanan Adana'da vatandaşlar yollara döküldü.

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Adana'da kar sevinci yaşanıyor. Son 30 yılın en yoğun karının görüldüğü Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylalara Adanalı vatandaşlar akın etti. Yoğun trafiğin oluştuğu yol kenarlarında vatandaşlar mangal yakarak, leğenle kayarak eğlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı İlçesi’ne bağlı Kızıldağ Yaylası’nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.

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