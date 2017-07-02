Facebook Twitter Rss

Kara haber Şırnak'tan geldi: Bir korucu şehit!

Kara haber Şırnak'tan geldi: Bir korucu şehit!.18040
  • Giriş : 02.07.2017 / 08:04:00

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı hain teröristlerin düzenlediği saldırı sonrası 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu ise yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.

Çıkan çatışmada 4 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir güvenlik korucusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralanan 3 güvenlik korucusu tedavi altına alınırken, teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya ölümden döndü!

Yevhen Konoplyanka Galatasaray yolunda!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bir orman yangını daha! Bu kez Denizli!

Bir orman yangını daha! Bu kez Denizli!

Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen orman yangını haberlerine bir yenisi

Elektronik cihaz yasağı kalkıyor mu?

Elektronik cihaz yasağı kalkıyor mu?

Bir süredir 8 müslüman ülkeden ABD ve dünyanın çeşitli ülkelerine uygulanan elektronik cihaz yasağın

 

Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Manisa'da yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Mardin'de mayınlı arazide yangın!

Mardin'de mayınlı arazide yangın!

Mardin Nusaybin ilçesinde mayınlı arazide büyük bir yangın çıktı.

 

Van'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı

Van'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de soygun paniği

İstanbul Sancaktepe'de soygun paniği

İstanbul Sancaktepe'de soygun yapamaya çalışan 4 kişi yakalandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya