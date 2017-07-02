Kara haber Şırnak'tan geldi: Bir korucu şehit!
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı hain teröristlerin düzenlediği saldırı sonrası 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu ise yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.
Çıkan çatışmada 4 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir güvenlik korucusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Yaralanan 3 güvenlik korucusu tedavi altına alınırken, teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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