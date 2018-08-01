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Kara Havacılık Okul Komutanlığı taşınıyor

Kara Havacılık Okul Komutanlığı taşınıyor.25500
  • Giriş : 01.08.2018 / 11:05:00

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor.

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Sepet Beşik

başkent'te hareketli saatler. Kara Havacılık Okul Komutanlığı Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor. 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet de UH-1 helikopteri yola çıktı.

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