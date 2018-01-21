Kara Kartal Antalya deplasmanında uçtu!
Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oldu. Siyah-beyazlılar 1-0 geri düştüğü karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve kritik bir üç puana uzanmış oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında son lig karşılaşmasına göre sahaya 3 değişiklikle çıktı. Süper Lig'de 23 Aralık'ta Demir Grup Sivasspor ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan, ancak sakatlıkları dolayısıyla kadroya alınmayan Pepe ve Tosic ile Gökhan Gönül'ün yerine defansta yeni transfer Vida ve Caner Erkin ile orta sahada Oğuzhan Özyakup forma şansı buldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'da, 22 Aralık'ta 3-1 galip ayrıldıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Chico, Sakıb Aytaç, Vainquer, Maicon'un yerine Celustka, Musa Nizam, Zeki Yıldırım ve Danilo ilk 11'de sahaya çıktı.
Maça Beşiktaş pozisyonla başladı ama golü bulan ev sahibi oldu. 8. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Deniz Kadah'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, defanstan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Charles'ın vuruşunda Antalyaspor öne geçti.
İki takım orta sahasının rakiplere rahat geçiş imkanı verdiği ilk yarının 30. dakikasında Beşiktaş karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Hutchinson'ın pasında, Talisca'nın gelişine vuruşunda, top Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu. Talisca böylece Alanyaspor maçından bu yana ilk kez gole etki yapmış oldu. İlk yarının sonunda siyah beyazlılarda Quaresma'nın bir vuruşu da direkten döndü.
İkinic yarının ilk 10 dakikasında iki takım da önemli fırsatlar yakalarken golü bulan Beşiktaş oldu. 54. dakikada Talisca'nın vuruşu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Quaresma'nın ortasında Talisca kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı.
Kalan bölümde siyah beyazlılar kontrolü bırakmadı ve rakibine önemli fırsat vermeden maçı 2-1 kazanmayı başardı. Bu sonuça siyah beyazlılar, puanını 33'e çıkarıp şampiyonluk yarışında devam etti. Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.
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