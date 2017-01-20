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Kara Kartal, Kerim Frei'ı KAP'a bildirdi!

Kara Kartal, Kerim Frei'ı KAP'a bildirdi!.17787
  • Giriş : 20.01.2017 / 17:46:00

Kara Kartal, Kerim için Birmingham City ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş transferi bitirdi. Kerim Frei için Birmingham City ile 2 milyon 250 bin Euro karşılığında anlaşma sağlayan Beşiktaş, yeni transferini KAP'a bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.

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